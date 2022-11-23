Рой Кин встал на защиту Роналду в конфликте с Эриком тен Хагом

Бывший футболист сборной Ирландии Рой Кин прокомментировал уход Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

По его словам, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг допустил ошибку, усадив игрока в запас. Кин считает, что к футболистам подобного уровня нужен особый подход.

«Я не хочу снова открывать тему прессинга, но Роналду вернулся в клуб не для того, чтобы делать это, он вернулся, чтобы забивать голы.

Люди говорят, что его репутация в «Юнайтед» запятнана. Это далеко не так. Фанаты «МЮ» не дураки. Роналду войдет в историю как один из величайших игроков. Все закончилось не очень хорошо, но такова жизнь», – добавил Кин, чьи слова приводят зарубежные СМИ.

Напомним, «МЮ» расторг контракт с Роналду из-за скандального интервью, которое он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. В ходе беседы футболист раскритиковал клуб, а также заявил об отсутствии уважения к главному тренеру команду Эрику тен Хагу.