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Энрике – после крупной победы над Коста-Рикой: Сборная Испании хочет доминировать постоянно

«Красная фурия» забила 7 голов и не позволила сопернику нанести хотя бы один удар в створ ворот.
23 ноября 2022 23:02
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике похвалил свою команду после победы над Коста-Рикой (7:0) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022.

По словам специалиста, игроки «красной фурии» контролировали ход встречи и прекрасно действовали как с мячом, так и без мяча.

«Наша единственная цель – постоянно доминировать в игре. Для этого нам нужно забрать мяч, чтобы сопернику стало сложно, чтобы он был лишен пространства.

Мы были хороши в прессинге. Все футболисты провели хороший матч, но мы можем играть еще лучше», – добавил тренер.

После сегодняшнего матча сборная Испании набрала 3 очка и возглавила группу Е. Коста-риканская сборная расположилась на последней, 4-й строчке. У нее пока ни одного очка.

источник: «Советский спорт»
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