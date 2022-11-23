Энрике – после крупной победы над Коста-Рикой: Сборная Испании хочет доминировать постоянно

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике похвалил свою команду после победы над Коста-Рикой (7:0) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022.

По словам специалиста, игроки «красной фурии» контролировали ход встречи и прекрасно действовали как с мячом, так и без мяча.

«Наша единственная цель – постоянно доминировать в игре. Для этого нам нужно забрать мяч, чтобы сопернику стало сложно, чтобы он был лишен пространства.

Мы были хороши в прессинге. Все футболисты провели хороший матч, но мы можем играть еще лучше», – добавил тренер.

После сегодняшнего матча сборная Испании набрала 3 очка и возглавила группу Е. Коста-риканская сборная расположилась на последней, 4-й строчке. У нее пока ни одного очка.