Маттеус уверен, что только победа над Испанией выведет сборную Германии в плей-офф ЧМ-2022

Чемпион мира и Европы в составе сборной Германии Лоттер Маттеус высказался о поражении своей национальной команды от Японии (1:2) в матче первого круга группового этапа мундиаля в Катаре.

«Если мы сыграем против Испании, как сегодня во втором тайме, то вылетим. С этого дня команда находится под очень большим давлением. Они обязаны побеждать. Одного очка, скорее всего, будет недостаточно», - сказал Маттеус немецкому телевидению.

Сборная Испании в первом туре чемпионата мира-2022 разгромила команду Коста-Рики (7:0).

Матч Испания - Германия пройдет 27 ноября в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт».