РФС запретил «Ростову» регистрировать новых игроков из-за долгов клуба

Российский футбольный союз (РФС) запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов, сообщается на сайте РФС.

На заседании палаты РФС по разрешению споров было принято решение удовлетворить заявление посредника Joint Industries Limited Partnership о взыскании задолженности по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги. Также на «Ростов» наложен денежный штраф за задержку выплаты вознаграждения.

Команда Валерия Карпина не сможет регистрировать новых игроков, начиная с даты вынесения решения до полной выплаты всех необходимых платежей.