World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

РФС запретил «Ростову» регистрировать новых игроков из-за долгов клуба

Клуб Валерия Карпина должен погасить задолженность перед посредников и штраф.
24 ноября 2022 13:56
автор: Александр Евграфов

Российский футбольный союз (РФС) запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов, сообщается на сайте РФС.

На заседании палаты РФС по разрешению споров было принято решение удовлетворить заявление посредника Joint Industries Limited Partnership о взыскании задолженности по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги. Также на «Ростов» наложен денежный штраф за задержку выплаты вознаграждения.

Команда Валерия Карпина не сможет регистрировать новых игроков, начиная с даты вынесения решения до полной выплаты всех необходимых платежей.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
РФС запретил «Ростову» регистрировать новых игроков из-за долгов клуба
Клуб Валерия Карпина должен погасить задолженность перед посредников и штраф.
24.11.2022 13:56
Футбол
автор: Александр Евграфов
Василий Уткин объяснил, почему он не будет болеть за Сербию на ЧМ-2022
Комментатор вообще не поддерживает никаких команд с Балканского полуострова.
24.11.2022 13:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
Амелин будет судить игру ФОНБЕТ Кубка России между «Сочи» и ЦСКА
Заключительная игра календарного года состоится в Сочи 26 ноября.
24.11.2022 13:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Зенит» по-прежнему нацелен приобрести Эраковича у «Црвены Звезды»
Российский клуб предпримет уже вторую попытку заполучить форварда.
24.11.2022 12:57
Футбол
автор: Александр Шульгин
Тренер сборной Канады после матча с Бельгией: Мы увидели, что канадцы - футбольная нация
«Кленовые листья» потерпели минимальное поражение в своем дебютном матче на ЧМ-2022.
24.11.2022 12:08
Футбол
автор: Александр Шульгин
Семак рассказал о кадровых потерях «Зенита» накануне матча со «Спартаком»
Команды сыграют в последнем туре группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.
24.11.2022 11:32
Футбол
автор: Александр Шульгин
Рабьо рассказал, где продолжит карьеру в следующем сезоне
Француз летом может стать свободным агентом.
24.11.2022 11:07
Футбол
автор: Александр Шульгин
Владелец «Манчестер Юнайтед» оценил вклад Роналду в развитие клуба
Футболист покидает команду после череды скандалов.
24.11.2022 10:41
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Айлендерс» победил «Эдмонтон», Сорокин сыграл на ноль
Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел в Нью-Йорке.
24.11.2022 10:08
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бердыев попросил иранский «Трактор» освободить его от должности главного тренера
Именитый специалист возвращается в Россию.
24.11.2022 09:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Роналду огорчит Гану, Бразилия способна разгромить Сербию». Прогнозы Кирьякова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах G и H: Швейцария – Камерун, Уругвая – Корея, Португалия – Гана, Бразилия – Сербия.
В десяточку! Как Овечкин забил в овертайме свой 790-й гол в НХЛ (видео)
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал два очка и точным броском в овертайме принес своей команде волевую победу над «Филадельфией» (3:2).
Если бы не Куртуа, был бы провал! Как Бельгия незаслуженно победила на ЧМ-2022 Канаду (видео)
Бронзовые призеры ЧМ-2018 стартовали на чемпионате мира в Катаре с минимальной победы над канадцами (1:0), причем голкипер Тибо Куртуа в начале игры отразил пенальти.
Главный шедевр пока за авторством Гави: летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
«Спартак» рискует опуститься в нижнюю сетку, Карпин уже стоит на вылет! В Кубке России жарко, как в Катаре
Пока футбольный народ наслаждается сенсациями на ЧМ в Катаре, Кубок России также изобилует неожиданными результатами: главный сюрприз 23 ноября случился в Самаре, где проиграл «Спартак».
Немцам показали «фильм ужасов»! Как Испания забила семь голов Коста-Рике, которая удивляла всех 8 лет назад
Чемпионы мира 2010-го в своем стартовом матче на ЧМ в Катаре разнесли костариканцев – 7:0!
«Параллели с Аргентиной напрашиваются». Сергей Кирьяков — о поражении Германии от Японии
Бывший нападающий «Карлсруэ» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» мнением о сенсации в матче ЧМ-2022 Германия - Япония (1:2).
Японские «немцы» похоронили Германию! Как на ЧМ-2022 состоялась вторая суперсенсация
Сборная Японии благодаря двум голам игроков, выступающих в Бундеслиге, одержала волевую победу над сборной Германии (2:1) на чемпионате мира в Катаре.
«Сказал Месси, что обыграю его в финале — все посмеялись». В каком состоянии Неймар подошел к ЧМ-2022
Уже 24 ноября старт на чемпионате мира в Катаре примет главный фаворит турнира - сборная Бразилии. Итоговый результат пентакамеонов будет во многом зависеть от игры их главной звезды Неймара, на которого в последнее время обрушилась масса неприятностей.
Швейцария – Камерун, Уругвай – Южная Корея, Португалия – Гана, Бразилия – Сербия: расклад и расписание трансляций 1-го тура ЧМ-2022 в группах G и H 24.11.2022
24 ноября черед стартовать в ЧМ-2022 для Неймара и Криштиану Роналду. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в группах G и H.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика