Роналду не смог сдержать слез перед матчем с Ганой (фото)

В эти минуты сборная Португалии проводит матч группового этапа ЧМ-2022 с командой Ганы.
Перед началом игры лидер португальской сборной Криштиану Роналду не смог сдержать эмоций: он расплакался во время исполнения гимна.
Напомним, ранее нападающий покинул «Манчестер Юнайтед». Английский клуб разорвал с ним соглашение из-за скандального интервью Пирсу Моргану, в ходе которого он заявил, что не уважает главного тренера команды, а также обвинил руководство в предательстве.
источник: «Советский спорт»