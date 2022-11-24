Хабиб побывал на матче сборных Канады и Бельгии (фото)

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов приехал на чемпионат мира по футболу и посетил матч сборных Канады и Бельгии. Об этом россиянин сообщил в соцсети, выложив фото со стадиона:

«Большое спасибо, Катар», – подписал снимок экс-чемпион UFC.

Напомним, матч сборных Канады и Бельгии состоялся 23 ноября и завершился в пользу «красных дьяволов» со счетом 1:0.

Что касается Нурмагомедова, то он никогда не скрывал своей любви к футболу, а в одном из интервью заявил, что является поклонником мадридского «Реала».