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Александр Сторожук: «Краснодару» не помешают два или три новых игрока

В среду, 23 ноября, южане на своем поле обыграли «Локомотив» (1:0) в матче группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.
Александр Сторожук: «Краснодару» не помешают два или три новых игрока
24 ноября 2022 21:54
автор: Дарья Савинова
автор фото: ФК «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой рассказал о значимости межсезонья для его команды, а также отметил важность новых трансферов для «быков».

- Что для вас, как тренера, означает столь длительное межсезонье?

- Это работа над ошибками, формирование состава. Межсезонье для футболистов – это нелюбимое время, для тренера - это анализ матчей. Задача сделать каждого футболиста сильнее. Это то время, когда игроки должны расти во всем. Работа трудная, но необходимая.

- Трансферное окно откроется только в январе, но предварительная работа наверняка ведется. Какие позиции в первую очередь нуждаются в укреплении?

- На сегодняшний момент в каждой позиции требуется усиление. Два или три новых игрока нам не помешают.

- Останутся ли в команде легионеры, и в первую очередь Кристиан Рамирес?

- У них есть обязательства перед клубом. Мы всем рады.

источник: «Советский спорт»
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Александр Сторожук: «Краснодару» не помешают два или три новых игрока
Александр Сторожук: «Краснодару» не помешают два или три новых игрока
В среду, 23 ноября, южане на своем поле обыграли «Локомотив» (1:0) в матче группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.
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