Александр Сторожук: «Краснодару» не помешают два или три новых игрока

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой рассказал о значимости межсезонья для его команды, а также отметил важность новых трансферов для «быков».

- Что для вас, как тренера, означает столь длительное межсезонье?

- Это работа над ошибками, формирование состава. Межсезонье для футболистов – это нелюбимое время, для тренера - это анализ матчей. Задача сделать каждого футболиста сильнее. Это то время, когда игроки должны расти во всем. Работа трудная, но необходимая.

- Трансферное окно откроется только в январе, но предварительная работа наверняка ведется. Какие позиции в первую очередь нуждаются в укреплении?

- На сегодняшний момент в каждой позиции требуется усиление. Два или три новых игрока нам не помешают.

- Останутся ли в команде легионеры, и в первую очередь Кристиан Рамирес?

- У них есть обязательства перед клубом. Мы всем рады.