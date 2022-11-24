Дубль Ришарлисона принес сборной Бразилии победу над Сербией в матче ЧМ-2022

Сборная Бразилии оказалась сильнее национальной команды Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу пентакампеонов.

В составе победителей дубль оформил Ришарлисон (62-я и 73-я минуты).

Таким образом, команда Тите с тремя очками возглавила турнирную таблицу квартета G. Подопечные Драгана Стойковича находятся на четвертой строчке, пока не набрав ни одного очка.

В следующем матче Бразилия сыграет со Швейцарией, а Сербии будет противостоять Камерун. Обе встречи состоятся 28 ноября.