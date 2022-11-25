Сегодня, 25 ноября, российский тренер Денис Бояринцев возглавил «Новосибирск». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Контракт экс-футболиста «Спартака» и «Торпедо» рассчитан на полтора сезона. Другие детали сделки не раскрываются.

«С Новосибирском я знаком давно. С сибирским футболом хорошо познакомился во время выступления за «Томь. Город прекрасный. Все условия для подготовки есть, в том числе в зимний период. Будет создавать команду, которая будет играть в агрессивной манере и в атакующий футбол», – заявил Бояринцев после подписания договора.

В данный момент «Новосибирск» занимает 5-е место во Второй лиге (группа 4), набрав 23 очка. 2 апреля 2023 года команда сыграет на выезде против «Иртыша».