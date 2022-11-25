Бэйл и Рэмзи – в стартовом составе сборной Уэльса на матч с Ираном

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж огласил стартовый состав команды на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Ирана.
С первых минут на поля появятся: Хеннеси, Дэвис, Мефем, Родон, Уильямс, Ампаду, Рэмзи, Робертс, Уилсон, Бэйл, Мур.
Также стал известен стартовый состав иранской сборной: Хоссейни, Хоссейни Сейед, Резаян, Пуралиганджи, Мохаммади Кешмази, Хаджсафи, Нуроллахи, Голизаде, Эззатоллахи, Азмун, Тареми.
Напомним, матч начнется в 13.00 по московскому времени. Посмотреть его можно будет в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» или на его официальном сайте.
источник: «Советский спорт»