Бэйл и Рэмзи – в стартовом составе сборной Уэльса на матч с Ираном

У троих лидеров — по 66 очков после первого тура! Подключайтесь к конкурсу прогнозов на ЧМ-2022

«Плеймейкер» во время чемпионата мира по футболу в Катаре разыгрывает 200 тысяч рублей в рамках конкурса футбольных прогнозистов. В общем зачете по итогам матчей первого тура группового этапа образовалось трио лидеров, однако еще не поздно составить им конкуренцию! Подключиться к конкурсу можно вплоть до заключительного дня ЧМ-2022.