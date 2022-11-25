Джон Кордоба: Не только «Зенит» является конкурентом «Краснодара» в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о том, следит ли он за чемпионатом мира в Катаре, а также выделил основных конкурентов для «быков» в чемпионате России.

Отметим, что в текущем сезоне колумбийский игрок принял участие в 17 матчах во всех клубных турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативных паса.

– Я смотрю ЧМ. Мне нравится вся Южная Америка. Как планирую провести межсезонье? Сейчас думаю о последней игре, а потом буду проводить время с семьей в Барселоне и Колумбии. Кого из российских клубов я считаю важным соперником для «Краснодара»? Все команды хорошие. Не только «Зенит» нам конкурент, – сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что в данный момент «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.

В воскресенье, 27 ноября, подопечные Александра Сторожука на своем поле сыграют с «Химками» в рамках шестого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.