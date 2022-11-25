Сборные Англии и США не выявили победителя в матче чемпионата мира-2022 

Сборные Англии и США не выявили победителя в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Матч завершился со счетом 0:0.

Отметим, что английская национальная команда больше владела мячом (55 на 45) и нанесла больше ударов в створ (3-1), но уступила американцам по общему количеству ударов (9-10).

Таким образом, подопечные Гарета Саутгейта набирают четыре очка после двух туров мундиаля и остается лидером в группе B. Американская национальная команда находится на третьей строчке, имея в своем активе два очка.

Добавим, что в третьем заключительном туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Англии сыграет с командой Уэльса (29 ноября). Параллельно сборная США встретится с Ираном.