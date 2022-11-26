В «Торино» ответили на вопрос, будут ли выкупать Миранчука у «Аталанты»

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти признался, что клуб пока не принял окончательного решения о выкупе российского полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Пока слишком рано говорить о возможном выкупе Миранчука. У нас есть еще полсезона, чтобы подумать над этим и принять решение. Будем подробно рассуждать об этом ближе к лету», - приводит слова функционера «РБ-Спорт».

Напомним, Миранчук начинал сезон в Бергамо, однако затем переехал в Турин.

Всего в текущем сезоне в он провел девять матчей в Серии А, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Арендное соглашение россиянина действует до окончания нынешнего сезона.