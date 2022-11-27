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Добровинский: Драка в матче «Зенит» - «Спартак» может повлиять на судьбы легионеров

У «Спартака» удалили Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона, а у «Зенита» - Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса.
27 ноября 2022 19:54
автор: Николай Яременко

Известный юрист Александр Добровинский прокомментировал «Советскому спорту» инцидент с дракой, спровоцированной игроками «Зенита» после завершения основного времени матча со «Спартаком»:

- А кто-нибудь обратил внимание, что в драке принимали участие легионеры - видимо, они максимально освоились в России. Интересно то, что их выход из команды дорогого стоит, ведь продолжая карьеру в России, и выигрывая кубки и трофеи, они могут неплохо заработать. А сейчас большой вопрос, как будет решена их судьба после сегодняшнего инцидента, - резюмировал адвокат.

источник: «Советский спорт»
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