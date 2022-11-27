Добровинский: Драка в матче «Зенит» - «Спартак» может повлиять на судьбы легионеров

«Хорошо еще, что только по три человека удалили». Александр Мостовой — о массовой драке в кубковом матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от встречи заключительного тура Кубка России в Санкт-Петербурге.