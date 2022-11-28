Губерниев потребовал вернуть гол Роналду в матче Португалии с Уругваем

Комментатор Дмитрий Губерниев потребовал вернуть забитый в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 Португалия - Уругвай мяч на счет Криштиану Роналду.

Напомним, португальцы открыли счет на 54-й минуте. После навеса Бруну Фернандеша Роналду выпрыгнул и вроде бы коснулся головой мяча, который нырнул в угол. Изначально гол записали на Криштиану, однако после многочисленных повторов авторство отдали Фернандешу.

«Верните гол Криштиану! Волосы были задействованы! После матча обсудим!», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Матч подходит к концу, счет по-прежнему 1:0. В случае победы Португалия гарантирует себе выход в 1/8 финала турнира, а уругвайцы лишаться шансов продолжить борьбу.