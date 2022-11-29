Онана покинул расположение сборной Камеруна на ЧМ в Катаре

Голкипер сборной Камеруна покинул расположение национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что Андре Онана вышел в стартовом составе в матче первого тура группового этапа со Швейцарией (0:1). после этого 26-летний вратарь был отстранен от занятий со сборной Камеруна из-за разногласий с наставником Ригобером Сонгом.

Проблему пытался решить глава местной федерации футбола Самюэль Это'о. Но переговоры не достигли компромисса.

Как отмечают зарубежные СМИ, Андре уже находится в аэропорту. Вскоре голкипер отправится в столицу Камеруна с пересадкой во Франции.