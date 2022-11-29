Сборная Нидерландов победила команду Катара и вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе А

Завершились матчи третьего тура группы А в рамках чемпионата мира, который проходит в Катаре.
В Эль-Хауре хозяева турнира играли с командой Нидерландов и уступили со счетом 0:2.
У победителей отличились Коди Гакпо (26-я минута) и Френки де Йонг (49-я).
Таким образом, команда Луи ван Гала набрала семь очков и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места. Подопечные Феликса Баса Санчеса потерпели три поражения в трех матчах и завершили выступление на домащнем турнире.
Отметим, что в параллельном матче Сенегал обыграл Эквадор (2:1) и стал вторым участником плей-офф из квартета А.
источник: «Советский спорт»