«Барселона» столкнулась с проблемами по возвращению Месси в команду 

Руководству «Барселоны» крайне проблематично вернуть форварда «ПСЖ» Лионеля Месси на «Камп Ноу». Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что контракт аргентинского нападающего с парижанами истекает в конце текущего сезона.

Как утверждает источник, трудности с зарплатной ведомостью каталонского клуба не позволят пригласить 35-летнего игрока даже на правах свободного агента. Кроме того, у аргентинца натянутые отношения с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Аргентины может продолжить карьеру в MLS.

Добавим, что Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года и перешел в «ПСЖ». В текущем сезоне за французский клуб он провел 19 мачтей, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.