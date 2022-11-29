«Он не соответствует нашим целям»: Кан заявил, что «Бавария» не будет подписывать Роналду

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал слухи об интересе мюнхенского гранда к экс-форварду «МЮ» Криштиану Роналду.

«Я могу исключить переход Роналду. Конечно, это наш долг – изучить, подходит ли он нашей команде. Но у нас есть четкая философия относительно нашего состава. Мы все восхищаемся и любим Криштиану Роналду, но он не соответствует нашим целям», – приводит слова функционера британский телеканал.

Напомним, перед стартом ЧМ-2022 Роналду покинул «Манчестер Юнайтед». Клуб расторг контракт с футболистом из-за скандального интервью, в ходе которого он заявил о неуважении к главному тренеру команды Эрику тен Хагу, а также обвинил клуб в предательстве.