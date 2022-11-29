В «Барселоне» прокомментировали слухи об уходе Серхио Бускетса

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф отреагировал на информацию о возможном уходе полузащитника Серхио Бускетса в «Интер Майами».

«Когда он вернется с чемпионата мира, очевидно, появятся ответы, потому что клуб также должен планировать будущее», – заявил функционер испанским СМИ.

Напомним, 34-летний Бускетс поехал на ЧМ-2022 в составе сборной Испании и является капитаном команды. Его контракт с «Барселоной» истекает летом 2023 года.

К слову, в нынешнем сезоне футболист провел на клубном уровне 24 матча и отдал 1 голевой пас.