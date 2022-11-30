Бускетс прокомментировал слухи о подписании контракта с «Интер Майами»

Капитан сборной Испании Серхио Бускетс отреагировал на слухи о скором уходе из «Барселоны». Ранее сообщалось, что полузащитник согласовал контракт с «Интер Майами».

«Нет, я еще не решил – есть много историй и тому подобного, но я ничего не подписывал и не договаривался ни с одним клубом», – заявил полузащитник, чьи слова приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, контракт 34-летнего Бускетса с «Барселоной» истекает летом 2023 года. К слову, в нынешнем сезоне футболист провел на клубном уровне 24 матча и отдал 1 голевой пас.