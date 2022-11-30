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Дмитрий Селюк: ЧМ показал, что Азмун ошибся, когда ушел из «Зенита»

Иранец перебрался в леверкузенский «Байер».
30 ноября 2022 13:19
автор: Юрий Волохов

Вчера сборная США обыграла сборную Ирана (1:0) в заключительном матче группы В и вышла в плей-офф.

Наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк делится впечатлениями об игре.

- Я не сомневался, что США выиграют у Ирана. Почему? Многие сборные, которые не считаются топовыми, но где есть игроки АПЛ, подтянули свой уровень. АПЛ сильнейшая лига в мире, футболисты там прибавляют. В сборной США несколько футболистов играют в Англии, в Иране таких нет. Это обстоятельство и делало разницу в этом матче.

И пару слов про Азмуна. Он так и не забил на ЧМ. Напрасно Сердар ушел из «Зенита», в «Байере» он совсем не играет. Если б Азмун приехал в Катара игроком «Зенита», он был бы более продуктивен. Думаю, ему пора возвращаться в Россию, где он полностью адаптировался.

источник: «Советский спорт»
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