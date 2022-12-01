Заурбек Плиев опроверг слухи о долгах «Уфы»

Бывший защитник «Уфы» Заурбек Плиев прокомментировал слухи о банкротстве «Уфы».

Ранее генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов заявил, что всем сотрудникам клуба выдали уведомление о сокращении.

– Не зря это слухи. В клубе деньги есть, сборы у команды оплачены, задержек по зарплате не было и сейчас нет. Шамиль Газизов сказал, что все будет хорошо, с финансированием проблем нету, – сказал Плиев в беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, что в четверг, 1 декабря, Плиев покинул состав «Уфы».