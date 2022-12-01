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Заурбек Плиев – о положении «Уфы» в Первой лиге: Нужно выкарабкиваться из ситуации

В данный момент коллектив находится в зоне вылета.
01 декабря 2022 21:09
автор: Дарья Савинова

Экс-защитник «Уфы» Заурбек Плиев прокомментировал результаты клуба в текущем сезоне Первой лиги.

– Обсуждают ли футболисты между собой положение «Уфы» в первой лиге? Обсуждают постоянно. Понимают что положение не простое, и что нужно выкарабкиваться из ситуации. Впереди сборы, предстоит большая работа. Клуб ждет 14 игр, чтобы все исправить, — сказал Плиев в беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Отметим, что после 20 сыгранных туров команда из Башкортостана занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

источник: «Советский спорт»
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