Заурбек Плиев – о положении «Уфы» в Первой лиге: Нужно выкарабкиваться из ситуации

Экс-защитник «Уфы» Заурбек Плиев прокомментировал результаты клуба в текущем сезоне Первой лиги.

– Обсуждают ли футболисты между собой положение «Уфы» в первой лиге? Обсуждают постоянно. Понимают что положение не простое, и что нужно выкарабкиваться из ситуации. Впереди сборы, предстоит большая работа. Клуб ждет 14 игр, чтобы все исправить, — сказал Плиев в беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Отметим, что после 20 сыгранных туров команда из Башкортостана занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.