Германия обыграла Коста-Рику, обе команды покинули ЧМ-2022

Сборная Германии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре победила команду Коста-Рики со счетом 4:2.
За бундестим забили Серж Гнабри (10-я минута), дважды Кай Хаверц (73 и 85) и Никлас Фюллькруг (90+1), у представителя американского региона - Ельцин Техеда (58) и Хуан Варгас (70).
Сборная Коста-Рики набрала 3 очка и замкнула группу. Команда Германии, добыла 4 очка, но по разнице забитых и пропущенных мячей стала лишь третьей.
Таким образом, обе команды покидают чемпионат мира 2022 года.
Чемпионат мира-2022
Группа Е
Коста-Рика - Германия - 2:4 (0:1)
Голы: Техеда, 58; Варгас, 70 - Гнабри, 10; Хаверц, 73, 85, Фюллькруг, 90+1
источник: «Советский спорт»