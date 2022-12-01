Германия обыграла Коста-Рику, обе команды покинули ЧМ-2022

Сборная Германии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре победила команду Коста-Рики со счетом 4:2.

За бундестим забили Серж Гнабри (10-я минута), дважды Кай Хаверц (73 и 85) и Никлас Фюллькруг (90+1), у представителя американского региона - Ельцин Техеда (58) и Хуан Варгас (70).

Сборная Коста-Рики набрала 3 очка и замкнула группу. Команда Германии, добыла 4 очка, но по разнице забитых и пропущенных мячей стала лишь третьей.

Таким образом, обе команды покидают чемпионат мира 2022 года.

Чемпионат мира-2022

Группа Е

Коста-Рика - Германия - 2:4 (0:1)

Голы: Техеда, 58; Варгас, 70 - Гнабри, 10; Хаверц, 73, 85, Фюллькруг, 90+1