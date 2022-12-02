Луис Суарес: Уругваю нужно больше авторитета в ФИФА

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес дал комментарий после того, как его команда не вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре из-за худшей, чем у Кореи, разницы забитых и пропущенных мячей.

«Люди в ФИФА и судейском комитете должны дать объяснения тому, на чем они основывают свое решение назначать нелепые пенальти, как тот, что мы получили в игре против Португалии. А, например, сегодня, нам дали пробить два пенальти.

Это не оправдание, но мы должны работать над своим авторитетом. После матча я хотел увидеть своих детей, а люди из ФИФА отказали мне, при том, что ранее игрок сборной Франции был со своими детьми на скамейке запасных. Уругвай должен иметь больше власти, ФИФА всегда против Уругвая», - сказал Суарес на пресс-конференции.

Сборная Уругвая (4 очка) заняла третье место в группе Н, в плей-офф вышли команды Португалии (6) и Кореи (4).