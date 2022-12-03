Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: Зимой мы никого не будем подписывать

Катарский владелец и президент «Пари Сен-Жермена» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что команда не будет никого подписывать в зимнее трансферное окно, сообщают французские СМИ.

- Мы еще будем смотреть, но считаю, что никого не будем подписывать. Нам нужно сохранить нынешнюю команду, у нас есть командный дух и все идет хорошо, - цитирует источник Аль-Хелаифи.

«Пари Сен-Жермен» лидирует в чемпионате Франции, набрав 41 очко. Игры чемпионата возобновятся 28 декабря.

В еврокубках «ПСЖ» встретится в 1/8 Лиги чемпионов с «Баварией» 14 февраля и 8 марта 2023 года.