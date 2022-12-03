«Спартак» сыграет с «Локомотивом» в четвертьфинале ФОНБЕТ Кубка России

Действующий обладатель Кубка России московский «Спартак» сыграет в 1/4 финала турнира с «Локомотивом».
Остальные пары четвертьфиналистов, идущих по пути РПЛ выглядят следуюшим образом:
«Крылья Советов» - «Динамо»
«Ростов» - «Урал»
ЦСКА – «Краснодар»
По регламенту турнира четвертьфиналы в пути РПЛ играются в две игры. Победители выходят в полуфинал, а проигравшие сыграют во втором этапе четвертьфинала с победителями первого этапа в пути регионов.
Ранее четвертьфинальные пары пути регионов сформировались следующим образом
«Уфа» – «Ахмат»
«Акрон» – «Торпедо»
«Волга» – «Зенит»
«Звезда» – «Пари НН».
О датах проведения четвертьфинальных матчей будет сообщено позже.
источник: «Советский спорт»