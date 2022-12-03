Артета хочет видеть Асенсио в «Арсенале» 

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета определил нападающего «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио как трансферную цель для руководства. Об этом сообщают испанские СМИ.

По информации источника, испанский специалист лично попросил о трансфере 26-летнего игрока, так как он может он может разнообразить игру лондонцев в атаке. Его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что испанским футболистом интересуются сразу три клуба.

Напомним, что Асенсио выступает за «Реал» с 2015 года. За все время в составе сливочных он провел 250 матчей, забил 52 гола и отдал 27 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.