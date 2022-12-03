Сборная Аргентины обыграла Австралию и вышла в 1/4 финала ЧМ

Сборная Аргентины победила команду Австралии (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что счет был открыт на 35-й минуте встречи. После паса Николаса Отаменди гол забил Лионель Месси. На 57-й минуте Хулиан Альварес удвоил преимущество аргентинцев, отправив мяч в сетку после ошибки голкипера Австралии Мэтью Райана.

Австралийская национальная сборная ответила единственным голом, который был забит усилиями Крейга Гудвина на 77-й минуте (записан как автогол Энцо Фернандеса).

Таким образом, в четвертьфинале мирового первенства сборная Аргентины сыграет с национальной командой Нидерландов, которая ранее обыграла сборную США (3:1)

Чемпионат мира.

1/8 финала

Аргентина – Австралия – 2:1 (1:0)

Голы: Месси, 10; Альварес, 57 – Фернандес (автогол), 77.