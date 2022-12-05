Месси назвал фаворитов ЧМ-2022, включив в список Аргентину

Лионель Месси назвал главных фаворитов ЧМ-2022 в Катаре после первых матчей 1/8 финала.

«Бразилия играет очень хорошо. Сейчас она остается одним из фаворитов, несмотря на поражение от Камеруна. Также и Франция. Испания играет очень хорошо, несмотря на то что все сложилось так, как сложилось. Но они вышли в плей-офф, чётко понимая, что делают, когда контролируют мяч на длительных отрезках матча», - приводит слова аргентинца зарубежная пресса.

Футболист также добавил, что считает и свою национальную команду претендентом на титул. В то же время он проигнорировал португальцев во главе с Криштиану Роналду.

Напомним, в 1/8 финала Аргентина обыграла Австралию и вышла в четвертьфинал, где сыграет против Нидерландов.