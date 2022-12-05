Далич рассказал, что матч сборных Хорватии и Японии напомнили ему о встрече с Россией на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о победе своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре над Японией.

Отметим, что основное и дополнительное время встречи закончилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались хорваты (3:1).

«Главное, что мы одержали победу. Стоит поздравить парней, которые сделали для этого все, отдали все силы, чтобы добиться результата. Матч оказался очень похожим на тот, что нам довелось провести в России. Владели мячом, контролировали ход встречи, но нас поймали на контратаках и пришлось стремительно возвращаться в игру. Благодаря настойчивости наших футболистов мы победили», – приводят слова Далича хорватские СМИ.

Добавим, что в 1/4 финала мирового первенства сборная Хорватии сыграет с победителем пары Бразилия-Южная Корея. Матч между бразильцами и южнокорейцами состоится в понедельник, 5 декабря. Начало – 22:00 мск.