Тьяго Силва стал автором самой возрастной голевой передачи на ЧМ с 1990 года

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва стал автором самой возрастной голевой передачи на чемпионатах мира с 1990 года.

На момент результативного паса на Ришарлисона во встрече 1/8 финала ЧМ-2022 Силве было 38 лет и 74 дня. Это на 32 дня больше, чем было форварду сборной Камеруна Роже Милла в 1990 году, когда он оформил голевую передачу на ЧМ в Италии.

Напомним, матч между Бразилией и Кореей заканчивается в эти минуты. Счет 4:1 в пользу «пентакампеонов».

В случае победы в четвертьфинале бразильцы сыграют с хорватами, которые ранее победили японцев в серии пенальти.