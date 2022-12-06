Де Йонг оценил шансы сборной Нидерландов на победу в матче с Аргентиной

Сборная Нидерландов может обыграть команду Аргентины в 1/8 финала ЧМ-2022. Такое мнение выразил хавбек нидерландской команды Френки де Йонг.

«Аргентина – отличная команда, но то же самое можно сказать и о нас. Я думаю, шансы на выход в полуфинал равные, все будет 50 на 50», – заявил полузащитник американскому телеканалу.

Напомним, матч сборных Нидерландов и Аргентины состоится 9 декабря.

Ранее главный тренер нидерландской сборной Луи ван Гал заявил о желании отомстить аргентинцам за поражение на ЧМ-2014.