Форвард сборной Франции Жиру оценил оборону команды Англии перед матчем 1/4 финала ЧМ

Форвард сборной Франции Оливье Жиру высказался о предстоящем матче своей национальной команды с Англии в рамках 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши (3:1) 36-летний француз отметился голом и стал лучшим бомбардиром национальной команды в истории.

«В игре с Англией нам необходимо продемонстрировать качество как в защите, так и в атаке. Эта сборная сплоченная команда, которая отлично реализует стандартные положения. У них прекрасный набор талантливых футболистов. Считаю, что выступать против Стоунза и Магуайра, действительно, сложно, особенно физически. Я хорошо знаю этих ребят, но в матче все может решить один момент. К счастью, против них играет не просто Жиру, а целая сборная Франции. Мы рассчитываем на победу», – приводят слова Жиру французские СМИ.

Добавим, что встреча 1/4 финала мирового первенства между сборными Франции и Англии состоится 10 декабря. Начало матча – 22:00 мск.