Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии

Сегодня, 6 декабря, сборные Португалии и Швейцарии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Лусаил Айконик» в Катаре и начнется в 22.00 мск.

За час до начала игры команды объявили стартовые составы. Примечательно, что лидер португальской сборной Криштиану Роналду остался в запасе.

Состав Португалии: Кошта, Далот, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэль Геррейру, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Феликс, Вильям Карвалью, Отавиу, Гонсалу Рамуш.

Состав Швейцарии: Зоммер, Эдмилсон, Аканджи, Эмболо, Фройлер, Джака, Родригез, Соу, Варгас, Шер, Шакири.

Добавим, что победитель этой пары сыграет за выход в полуфинал с командой Марокко, одолевшей сборную Испании (0:0, пенальти – 3:0).