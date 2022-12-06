Мойес может уйти из «Вест Хэма» из-за разногласий с руководством

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес может оставить тренерский пост команды в ближайшем будущем. Об этом сообщают британские СМИ.
Как утверждает источник, у шотландского специалиста возник конфликт с руководством «молотобойцев» из-за трансферной политики клуба.
Напомним, что Мойес стал главным тренером «Вэст Хэма» в декабре 2019 года. Это второй приход шотландца в английскую команду. В текущем сезоне под его руководством лондонский клуб занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков после 15 матчей.