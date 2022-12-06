Месси – о 1000-м матче в карьере: Это просто безумие

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после 1000-го сыгранного матча за карьеру.

Отметим, что юбилейной встречей для 35-летнего нападающего стало противостояние сборных Аргентины и Австралии (2:1) в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Я провел на поле уже тысячу матчей, это просто безумие. После всего пережитого мой энтузиазм не угас, я люблю эту игру с тех самых пор, как первый раз принял участие в матче на профессиональном уровне. Хочу поблагодарить всех, кто был рядом на протяжении этого замечательного путешествия», – сообщил Месси в своих соцсетях.

Добавим, что на текущем мундиале в составе сборной Аргентины Месси принял участие в четырех встречах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.