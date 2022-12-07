Серхио Рамос отреагировал на вылет сборной Испании с ЧМ-2022

Бывший капитан сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал вылет команды с чемпионата мира по футболу.
Напомним, на стадии 1/8 финала «красная фурия» проиграла команде Швейцарии. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались марокканцы – 3:0.
«Сегодня как никогда горжусь нашим флагом, горжусь нашей страной и горжусь нашими игроками. Испания не проигрывает, Испания учится. Испания падает, спотыкается, но встает и идет дальше. Мы вернемся сильнее. Вперед Испания», – написал Рамос в соцсети.
Добавим, что 36-летний Рамос пропустил ЧМ-2022 по решению главного тренера команды Луиса Энрике.
источник: «Советский спорт»