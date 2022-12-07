Жоау Феликс может перейти в «Астон Виллу»

«Астон Вилла» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Атлетико» Жоау Феликса. Об этом пишут испанские СМИ.
По данным источника, агент игрока, Жорже Мендеш, уже обсудил возможный трансфер с руководством английского клуба.
Ранее сообщалось, что мадридский гранд недоволен выступлением футболиста. Клуб готов продать его в зимнее трансферное окно.
По слухам, Феликсом интересуются «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
К слову, в нынешнем сезоне 23-летний хавбек отыграл 22 матча и забил 5 голов. Также на его счету 5 голевых передач.
источник: «Советский спорт»