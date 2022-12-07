Дюмфрис – о матче с Аргентиной: У сборной Нидерландов есть миссия – радовать фанатов

Игрок сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис поделился ожиданиями от предстоящего матча с национальной командой Аргентины в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что по мнению защитника, его сборная находится в отличной форме.

«Аргентина не может рассчитывать только на Месси. Нельзя одержать победу в матче одним игроком. Мы сконцентрированы на своей миссии. Мы должны радовать победами наших фанатов из Нидерландов. Мы здесь именно для этого. Наша команда выступает отлично, но мы все еще стремимся к совершенству и можем играть еще лучше», – приводит слова Дюмфриса нидерландская пресса.

Напомним, что четвертьфинал мирового первенства между сборными Нидерландов и Аргентины состоится 9 декабря. Начало встречи – 22:00 мск.