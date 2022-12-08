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Александр Тарханов: Можно оставить три-четыре легионера, но акцент должен быть на россиянах

Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился мнением о возможном ужесточении лимита в РПЛ.
Александр Тарханов: Можно оставить три-четыре легионера, но акцент должен быть на россиянах
08 декабря 2022 18:12
автор: Савинова Дарья

«Ужесточение лимита в данный момент, когда мы в Европе не участвуем, – закономерен. Это большие зарплаты. Если уровень игроков в «Зените» достаточно высокий, то в других командах не очень высокий. Смысла нет на иностранцев тратить финансы. Лучше распределить по академиям, подготовить молодых футболистов.

Есть пример «Краснодара», они готовят своих футболистов. Я лично посмотрел U-14, U-15, U-16, U-17. Они играют со «Спартаком», «Локомотивом», «Динамо» и имеют большое преимущество в игровом плане, показывают хороший результат. Естественно, стоит на «Краснодар» равняться. Так нужно везде работать, создавать программу, которую будут понимать детские тренеры, как нужно готовить футболистов. Это самое главное!

Тренеры должны уметь обучить футболистов. В 90-е годы играли только россияне, и был результат! В Европе мы хорошо выступали, во всяком случае, не позорились. Сейчас как раз тот момент, когда мы должны ситуацию исправить. Можно оставить три-четыре легионера, но хорошего уровня. Но акцент должен быть на российских футболистов», - сказал Тарханов в личной беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

источник: «Советский спорт»
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