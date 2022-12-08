Тренер сборной Аргентины - о матче с Нидерландами: Любая из оставшихся команд заслуживает финала

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о будущем четвертьфинале чемпионата мира в Катаре, в котором его команда сыграет со сборной Нидерландов.

«Любая из восьми команд, продолжающих участие в турнире, заслуживает выхода в финал. На завтрашний матч будет приятно посмотреть, потому что обе команды, стремятся играть в атакующий футбол», - сообщает слова главного тренера сборной Аргентины пресс-служба команды.

Напомним, что игра Нидерланды - Аргентина пройдет 9 декабря. Матч состоится в Лусаиле и начнется в 22:00 по Москве.