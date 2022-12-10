Тренер сборной Англии: Сделаем все возможное, чтобы ограничить суперсилу Мбаппе

Тренер сборной Англии поделился ожиданиями от четвертьфинального матча ЧМ-2022 против национальной команды Франции.

Матч в Катаре начнется в 22:00 по московскому времени.

«Хотел бы думать, что мы не просто попытаемся остановить Мбаппе. Будем стараться, чтобы ограничить суперсилу Киллиана и пытаться сосредоточиться на наших собственных сильных сторонах. У нас есть хорошие игроки, которые так же могут доставить неприятности Франции, как и Мбаппе нам», — цитирует Стива Холланда пресс-служба ФИФА.

Ранее стала известна первая полуфинальная пара чемпионата мира. Борьбу за медали продолжат сборные Хорватии и Аргентины.