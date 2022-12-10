Александр Тарханов: Отрицательно отношусь к предложению проводить чемпионат мира зимой

Заслуженный тренер России Александр Тарханов оценил предложение экс-наставника «Арсенала» Арсена Венгера проводить каждый мундиаль в зимний период.

«Отрицательно отношусь к этому предложению. В Европе зима холодная. Лучший период – это лето. После окончания сезона, будет время на подготовку к чемпионату мира», – сказал Тарханов в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что ФИФА продолжит придерживаться четырехлетнего цикла в организации и проведении чемпионатов мира по футболу.