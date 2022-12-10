Голкипер сборной Марокко отреагировал на победу над Португалией в четвертьфинале ЧМ-2022

Вратарь сборной Марокко Яссин Буну высказался о победе своей национальной команды над Португалией (1:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что 31-летний марокканец был признан лучшим игроком встречи.

«Удивительно, что мы смогли выстоять, учитывая, сколько игроков нашей команды травмировалось. Мы ожидали, что сборная Португалии может забить один, два гола. И были готовы к такому развития событий. А я просто был сконцентрирован на своей работе», — приводит слова Буну испанская пресса.

Ранее сообщалось, что марокканская команда стала первой африканской сборной, которая вышла в полуфинал ЧМ.

Добавим, что в полуфинале мирового первенства сборная Марокко сыграет с победителем четвертьфинального матча Англия-Аргентина.