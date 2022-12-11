Евгений Ловчев: Роналду в 38 мечтал о титуле? Я в 73 еще о чем-то мечтаю

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев – о драме Роналду.

- Еще один великий покинул чемпионат. Слезы Роналду после поражения от Марокко. Жалко его?

- Напрасно он дал это интервью перед чемпионатом. Оно на него тоже повлияло. Роналду много пропустил в этом сезоне, мало играл. По первым играм было видно, что он пока не совсем в форме. Со Швейцарией тренер решил его заменить на молодого, тот три гола забил. Но вчера тренер допустил ошибку: в такой игре нужно было выпускать Роналду раньше. Он бы где-то нашел момент, головой или еще как, мог бы забить. Но времени у Роналду было совсем мало.

Португальцев ничему не научила игра Испании. Испанцы 90 процентов времени владели мячом, а толку – катали поперек и ни одного момента. Надо было мароканцев раскачивать, вытаскивать, играть вертикально. А в конце нужно было просто тупо грузить в штрафную, ничего другого там не оставалось.

- Как Роналду мечтал в почти 38 лет выиграть, наконец, чемпионат мира. Но титул один, а достойных много.

- Да что Роналду обсуждать, всем дай Бог добиться хоть малой части того, что добился Роналду. Кто не мечтает в 38, я в 73 еще о чем-то мечтаю.