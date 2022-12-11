«Манчестер Сити» готов заплатить за Гвардиола более 100 миллионов евро 

Три английских команды отправили официальные предложения «Лейпцигу» по трансферу Йошко Гвардиола. Речь идет о «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Об этом сообщают французские СМИ.

Как утверждает источник, горожане готовы потратить более 100 миллионов евро за 20-летнего защитника. Руководство «красных дьяволов» выделили 90 миллионов евро на трансфер, а лондонский клуб предложили 95 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что хорватом интересуется мадридский «Реал».

Напомним, что Гвардиол присоединился к «Лейпцигу» в июле 2021 года. В текущем сезона за команду Бундеслиги он отыграл 19 матчей и забил один гол. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2026/2027.