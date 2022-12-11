Пепе: Роналду - наш португальский флаг. Мы должны поблагодарить его

Защитник сборной Португалии Пепе подвел итоги выступления своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что в четвертьфинале турнира португальская команда потерпела поражение от сборной Марокко (0:1) и завершила свое выступление на мундиале.

«Роналду - это наш португальский флаг. Он простирается по всему миру. Он внес свой вклад, когда его вызвали, и мы должны поблагодарить его», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Добавим, что на чемпионате мира-2022 Роналду провел пять матчей и забил один гол.