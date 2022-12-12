Мбаппе оставил эмодзи «короны» и «козла» в комментариях к посту Роналду

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал пост капитана команды Португалии Криштиану Роналду, в котором он подвел итоги выступления своей сборной на чемпионате мира в Катаре.

Французский форвард оставил три эмодзи: «короны», «молитвы» и «козла».

Напомним, что в переводе на английский «козел» будет »goat», это слово часто используют для аббревиатуры фразы «Greatest Of All Time» - «величайший на все времена».

Добавим, что, в отличие от Португалии, сборная Франции продолжает выступать на чемпионате мира в Катаре, где сыграет в полуфинале против команды Марокко. Матч пройдет 14 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Игра начнется в 22:00 по Москве.